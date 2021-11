La Unesco no inclou la vila a la xarxa de ciutats creatives

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:01

Sant Julià de Lòria no esdevindrà ciutat creativa de la Unesco després que l’organisme hagi publicat la llista de localitats que han entrat a formar part de la xarxa l’any 2021 i no hi aparegui la vila laurediana. Així, tal com va informar ahir a la tarda la corporació mitjançant un comunicat de premsa, tot i no haver rebut la nominació “continuem en espera de rebre la notificació oficial amb els detalls del desistiment de la candidatura”.Així doncs, i mentre encara no n’ha rebut la comunicació oficial, el comú ha volgut fer arribar el seu agraïment “a totes les persones i institucions que durant tots aquests mesos han cregut en el projecte i han posat talent i il·lusió en el procés d’elaboració de la candidatura”.D’aquesta manera, al marge del resultat final, la corporació valora molt positivament tot el procés, “que ha resultat d’allò més enriquidor tant pel que fa a la part política com per la tècnica, ja que ens ha servit per posar en valor el potencial de la parròquia i dels nostres artistes, dels quals ens sentim molt orgullosos”. El comú no descarta tornar a presentar la candidatura.“Estem convençuts que la parròquia compta amb prou potencial per formar part de la Xarxa de ciutats creatives de la Unesco. Per aquest motiu, continuarem treballant en la promoció de la cultura, dels nostres artistes i artesans, i col·laborant amb les entitats lauredianes”, conclou el comunicat.