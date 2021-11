La capital destina 60.000 euros a la reforma del Teatre Comunal

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:25

El comú d'Andorra la Vella ha fet pública l'adjudicació, mitjançant contractació directa, de les obres d’adequació del Teatre Comunal, fase II, al BOPA d'aquest dimecres. Així doncs, per acord de la Junta de Govern del 10 de novembre del 2021, l'ens comunal, ha adjudicat a l'empresa Urbanitzacions i Construccions, SA-URCOSA les obres de la fase dos de l'edifici per un import de 59.310,67€, IGI no inclòs que hauran de finalitzar el 28 de febrer del 2022.