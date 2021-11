Els infants de la Massana prenen consciència sobre els seus dret

Actualitzada 17/11/2021 a les 20:30

El grup dels grans de l’Esplai de la Massana, de 9 a 11 anys, i els joves del Punt 400, a partir dels 12 anys s’han aplegat aquesta tarda a la Closeta per portar a terme una activitat sobre la conscienciació dels Drets dels Infants, segons informa el comú massanenc en un comunicat. La sessió ha començat amb la lectura d’un text, a partir de la qual els participants han reflexionat sobre els seus drets i han escrit en un globus blau, el color que simbolitza el Dia Mundial de la Infància, la paraula que els ha semblat més significativa.Durant tota la setmana, tant l’Esplai com el Punt 400 estan fent diverses activitats relacionades amb el Dia Mundial de la Infància, informa la corporació comunal. Per exemple, el pròxim divendres, aniran tots vestits de blau i es publicaran a les xarxes socials diferents missatges amb la feina realitzada. El dissabte 20 de novembre se celebra el Children World’s Day i l'ens comunal hi participa des de fa anys per posar en valor la veu dels infants i la necessitat de lluitar plegats pels seus drets, segons especifica el mateix.