Majoral assegura que l’equip de govern ja disposa d’un “full de ruta” amb dotació pressupostària per modernitzar la corporació

El comú “es posa les piles” per impulsar “amb fermesa” la transformació digital de l’administració comunal. El cònsol major, Josep Majoral, va explicar ahir al Diari que el comú ja disposa d’un “full de ruta” per encarar els propers anys aquesta assignatura pendent, que es traduirà en “una partida important” en el pressupost comunal per al 2021. “Tenim molta feina. Som un dels comuns que han treballat menys aquesta qüestió”, va apuntar el màxim responsable de la corporació laurediana.



Tot i que el projecte neix “de la voluntat de comú de modernitzar-se”, Majoral va admetre que l’equip de govern també ha