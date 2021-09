Actualitzada 17/09/2021 a les 06:56

Sabors d’Estiu, l’espai de gastronomia i música a Escaldes-Engordany, ha rebut durant aquesta segona edició una mitjana de 300 persones per dia i tanca amb més de 5.000 assistents, segons van informar ahir fonts de la corporació escaldenca. “Tot i tenir un aforament limitat a 180 persones, molts dies hi havia gent esperant a la porta per entrar a les activitats”, van afirmar.