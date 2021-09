La Pitavola comença amb el mercat de productes artesans

Actualitzada 17/09/2021 a les 19:17

La Pitavola del Comapedrosa s'ha inaugurat aquesta tarda amb el parlament de benvinguda de la cònsol major, Olga Molné que, segons informa el comú en un comunicat, ha remarcat la voluntat que la fira es converteixi en una cita fixa a Arinsal per celebrar l'aniversari del Parc Natural del Comapedrosa.Les autoritats massanenques han estat acompanyades per representants de gairebé tots els comuns, a més de les ministres Silvia Calvó i Judith Pallarès i consellers generals i ciutadans, sobretot del poble d'Arinsal. Segons relata l'ens comunal, conjuntament han fet el recorregut per les parades d'artesania, en una visita guiada per les actrius de la companyia Anddandarà. Les parades estan distribuïdes pel centre històric del poble, amb la intenció que la gent descobreixi aquesta el centre històric d'Arinsal. A més de les parades d'alimentació, on s'hi poden trobar des de bolets a confitures o cervesa local, també hi ha artesans cistellers o ferrers, que a més fan demostracions insitu.El comú informa que La Pitavola continuarà durant tot el cap de setmana amb diferents activitats com visites guiades de diferents temàtiques, anar a buscar bolets, una ruta fins a l'estany de les Truites, una cursa d'orientació o, al vespre, una sortida d'observació d'estels. La intenció és que la Pitavola sigui una fira per a tots els públics, prioritzant el familiar, i per això hi ha diverses activitats pensades per als nens, com diversos tallers. D'altra banda, un dels objectius és promocionar el Parc Natural de les Tres Nacions format per l'Arieja, l'Alt Pirineu, Sorteny i el Comapedrosa, per això demà es faran diverses xerrades per donar-los a conèixer.