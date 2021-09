Deu dies de portes obertes als centres esportius d'Encamp i el Pas de la Casa

Actualitzada 17/09/2021 a les 19:45

Els centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa obren les portes durant deu dies perquè tothom qui vulgui pugui provar les activitats dirigides de manera gratuïta. .L'objectiu és incentivar la pràctica esporti, tal com ha explicat el conseller d'Esports, Infància i joventut, Xavier Fernàndez. "Volem incrementar el nombre de persones que practiquen esport" i per això "impulsem accions per promocionar els centres esportius i les activitats que s'hi realitzen".El conseller s'ha referit també a les millores efectuades en les instal·lacions, concretament, en referència a l'activitat de Cycling "estrenarem noves bicicletes aquesta tardor per millorar la qualitat de l'activitat".Les jornades de portes obertes se celebraran a partir de dilluns 20 de setembre i fins al 30 i caldrà reservar la plaça.