Andorra la Vella celebra el primer Festival de Fado

Actualitzada 16/09/2021 a les 13:33

El conseller de cultura i promoció turística, Miquel Canturri, i el cònsol honorari de Portugal a Andorra, José Manuel da Silva, han presentat avui el I Festival de Fado d’Andorra, una iniciativa cultural que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el proper 1 d’octubre amb el concert de Fábia Rebordao, considerada una de les veus de referència del nou Fado i una de les artistes portugueses amb més projecció avui dia, segons informa el comú en un comunicat. El recital vol endinsar el públic en la tradició i la cultura de Portugal d’una manera molt personal.Es tracta d'un esdeveniment cultural que actualment es fa a 16 grans ciutats d'Europa, Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia. En aquesta edició el tema està dedicat a Lisboa i enguany el Festival aterra a Andorra amb la intenció de quedar-se al país. Els actes al Principat estaran connectats amb el Festival de Fado de Barcelona, que tindrà una durada de 2 dies, segons informa el comú.La inclusió andorrana al festival, segons l'ens comunal, respon a la col·laboració institucional sorgida arran de la visita al comú d’Andorra la Vella de la cònsol general de Portugal a Barcelona, Ana Coelho, el 20 de novembre del 2020. Segons ha dit el conseller Miquel Canturri, el concert de fado és una mostra més de les bones relacions amb la comunitat lusitana a Andorra. En paraules de José Manuel Da Silva, l'objectiu d'aquest festival és el de promoure el fado a l'exterior i divulgar la llengua i cultura portugueses i, alhora, una oportunitat per projectar els artistes portuguesos al panorama internacional.Les entrades per al concert ja es troben a la venda a un preu de 20 euros a andorralavella.ad/entrades. L’aforament serà d’unes 450 persones, la meitat de l’auditori del Centre de Congressos, tal com estableixen les limitacions sanitàries actuals.