Naturland supera els ingressos d'abans de la pandèmia

Actualitzada 15/09/2021 a les 10:52

Naturland ha tancat l'estiu amb uns "ingressos històrics" en aconseguir superar en un 1,5% la facturació del 2019 que era fins ara la més elevada del parc, segons ha fet públic en un comunicat aquest matí. El balanç deixa un 27% més de facturació que l'estiu del 2020 i una despesa mitjana per client del 45% per sobre de la registrada l'any passat i del 68% si es compara amb els números del 2019.Els responsables del parc remarquen que es tracta de "la millor temporada d'estiu de la història de Camprabassa en recaptació" i recorden que les xifres de juliol, agost i mitjans de setembre representen "el 53% del volum de tot l'any". I argumenten que els factors "clau" per obtenir aquests resultats han estat el canvi en la politica comercial amb la nova campanya de promoció i els canals de venda online i destaquen que s'han començat a posicionar Naturland "com un destí de natura alineat amb les noves necessitats dels viatgers".El producte més venut de l'estiu ha estat l'entrada Aventura que inclou la baixada al Tobotronc i activitats a les dues cotes per 35 euros. I des del parc es remarca que continuarà obert els caps de setmana fins a la temporada d'hivern quan es reprengui l'activitat d'esquí nòrdic.