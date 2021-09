Grandvalira registra un 56% de vendes més que el 2019

Actualitzada 15/09/2021 a les 12:52

Grandvalira ha assolit una xifra rècord de visitants aquest estiu. El Mon(t) Magic Family Park de Canillo ha estat el gran atractiu de l'estació i ha rebut més de 41.000 persones, una dada que iguala la de 2019 i que supera la de 2020 en 6.000 visitants més. Aquests números han permès que el 2021 l'estació hagi registrat un 56% de vendes més que el 2019, que havia estat el millor any fins ara. Així mateix, les reserves als allotjaments singulars d’Epic Andorra i la demanda dels guies de muntanya a Grau Roig han augmentat, mentre que el restaurant del Llac dels Pessons ha fregat el ple.Segons Grandvalira, ha destacat el turisme de proximitat, amb visitants que provenien principalment de Catalunya, del sud de França i d'Andorra. En aquest sentit, el director general de Grandvalira-Nevasa, Juan Ramón Moreno ha assegurat que "la muntanya es pot consolidar com un destí d'estiu, ja que sembla que el client reserva part de les seves vacances per gaudir de la natura i activitats a l'aire lliure”, i ha afegit que “mirem cap a l’hivern amb optimisme, ja que la gent ha pogut estalviar i ha demostrat que té moltes ganes de viatjar”.L’activitat d’estiu a Grandvalira continuarà fins al 12 d’octubre, amb el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, el restaurant del Llac dels Pessons, els GMG de Grau Roig i els allotjaments singulars d’Epic oberts tots els caps de setmana fins al tancament definitiu de la temporada estival, mentre que el camp de golf de Soldeu seguirà actiu cada dia fins al 26 de setembre.