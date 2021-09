El nou gimnàs d'Ordino disposa de 150 metres quadrats més

Actualitzada 15/09/2021 a les 18:45

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han presentat avui a la tarda el nou gimnàs del Centre Esportiu d'Ordino (CEO), que reobrirà divendres. La reforma de l'espai, que ha estat tres mesos tancat mentre es feien les obres, ha fet possible ampliar la superfície de 375 a 525 metres quadrats. Els treballs han tingut un cost d'uns 700.000 euros.Serracanta ha explicat que la disposició actual de les màquines permetrà als abonats d'entrenar amb més comoditat. Mortés, per la seva part, ha assegurat que el nou gimnàs demostrà que el comú d'Ordino "aposta fermament per l'esport i el turisme de muntanya lligat a les activitats esportives".La nova temporada de classes dirigides, cursets de natació i activitats al CEO començarà el proper dilluns 20 de setembre. Durant aquest mes, els socis i usuaris del CEO obtindran una bonificació del 50% a la quota CEO i del 30% a la quota bàsica. A més, a partir d'octubre el centre recupera les quotes anuals que van desaparèixer arran de la pandèmia. Serracant ha apuntat que els socis pagaran 10 mesos per la contractació de 12, amb la qual cosa s'estalviaran 70 euros. El conseller també ha explicat que, fins al 31 d'octubre, s'oferirà als nous usuaris un descompte del 50% en la matrícula.