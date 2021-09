Bosses de colors per a la brossa

El 27 de setembre comença la prova pilot de la recollida porta a porta a la zona del Cedre. Si el projecte reïx, permetrà retirar de manera progressiva els contenidors de la parròquia.

La bossa negra, per als residus sòlids urbans; la groga, per als envasos; la blava, per al paper i el cartró, i, la verda, per al vidre. A partir de dilluns 27 de setembre els carrers de la zona del Cedre, a Santa Coloma, s’ompliran cada dia de la setmana –menys el dissabte– de bosses de colors. Aquest, si més no, és l’objectiu del comú d’Andorra la Vella. Si d’aquí a 15 dies hi ha color a les voreres voldrà dir que els veïns dels carrers Esteve Albert, del Contrapàs, Roureda Tapada, del Cedre, Castell de Sant Vicenç i mossèn