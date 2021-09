L'amant de les flors alienes

Una càmera capta l’individu que des de fa dies té inquiets els veïns del Pas de la Casa obsessionat per buidar les jardineres.

Prou ho saben els comuns. El mobiliari urbà acostuma a ser poc respectat per alguns ciutadans i, d’altres, tenen el desig irresistible d’endur-se a casa allò que és de tots, com ara jardineres i altres objectes que poden ser d’utilitat a casa o als jardins privats. Al Pas de la Casa ja ho saben bé amb la persona que ha estat batejada com el lladre de les flors, que fa temps que actua, fins ara sense ser vist.



El seu botí són flors. Flors d’altres veïns que senten indignació, no tant per una pèrdua econòmica de poc valor, sinó per l’incivisme