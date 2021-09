Mercat i visites guiades per l'aniversari del parc del Comapedrosa

Actualitzada 13/09/2021 a les 15:43

El comú de la Massana estrena La Pitavola del Comapedrosa "un esdeveniment multidisciplinar de natura" creat per celebrar el 18è aniversari del Parc Natural del Comapedrosa. Les activitats es desenvoluparan des del divendres 17 al diumenge 19 amb una fira-mercat de productors locals com a principal cita que es farà pels carrers del centre històric d'Arinsal amb més de vint parades d'alimentació i artesania.L'aniversari es celebra a me´s amb sortides guiades com una per observar les estrelles o excursions per descobrir les pitavoles, per anar a buscar bolets o fins a l'estany de les Truites, segons informa el comú. Per als més petits hi haurà tallers per descobrir la flora i les bolets del parc i també hi haurà tallers per a adults per aprendre sobre herbes remeieres i de la cuina dels bolets. Les activitats es completen amb un curset d'orientació a la muntanya per a tota la família i ponències al llarg de dissabte per presentar diversos espais protegits del Parc Pirinenc de les Tres Nacions, del que forma part el parc massanenc.El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat de la Massana, Sergi Gueimonde, ha destacat aquest matí en la presentació de La Pitavola la importància de posar en valor els artesans del país i ha assenyalat que la fira-mercat servirà per commemorar l'aniversari del parc "tot i que la intenció és que es converteixi en un punt de trobada anual dels amants de la natura i els productes de proximitat". El comú destaca que com en altres esdeveniments les activitats s'han organitzat en col·laboració amb el sector privat i gairebé tots els restaurants d'Arinsal s'han implicat en La Pitavola i han preparat menús gastronòmics amb productes de quilòmetre zero i de temporada i també participen amb la Ruta de la Tapa que es farà diumenge a les 13 hores amb un recorregut per diferents establiments.