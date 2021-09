El comú anuncia la continuïtat de la celebració dels mercats d'estiu

La corporació vol apostar per aquest esdeveniment de cara a l’any vinent

El Comú va fer saber ahir a través d’un comunicat que el balanç dels quatre mercats d’estiu d’Encamp és molt positiu, tant per part dels residents i els visitants com per part dels empresaris. Per aquest motiu, la corporació ja ha avançat que l’any que ve es repetirà l’esdeveniment. “L’any vinent els volem fer evolucionar una mica més per adaptar-los a les noves situacions i oferir un nou producte”, va indicar ahir Nino Marot, conseller de Turisme i Reactivació Econòmica.



Aquest cap de setmana, precisament, s’està celebrant el darrer mercat d’estiu d’Encamp. El quart de dos que han tingut lloc a