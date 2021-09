Actualitzada 10/09/2021 a les 06:55

El comú de Sant Julià va presentar ahir un nou espai saludable pensat per a totes les edats que s’ha adequat amb set màquines per fer exercici. Es tracta d’un espai de 2.600 metres quadrats cedits per la Creu Roja situats al costat de la carretera general 1, concretament, als terrenys de Soqué de Casa Colltort. El comú ha invertit en aquesta aposta 20.000 euros.