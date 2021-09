Actualitzada 10/09/2021 a les 06:56

El comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional per adjudicar les obres de condicionament de la parcel·la situada al carrer Prat Salit, número 18-20, propera a l’escola andorrana de Santa Coloma, com a camp d’esports per fer-hi concretament unes pistes de bàsquet, que va ser la proposta guanyadora dels darrers pressupostos participatius.