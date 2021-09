Caldea inverteix dos milions a millorar les instal·lacions

Actualitzada 10/09/2021 a les 09:46

Caldea ha invertit, en els darrers anys, prop de dos milions d'euros en renovar les seves instal·lacions. Darrerament, ha reformat per complet la sala de fitness, substituint totes les màquines del gimnàs.En concret, el club explica que les novetats en equipaments es concentren en tres eixos. D'una banda, ha posat en marxa una línia de productes d'alt rendiment dissenyada per a la preparació esportiva d'elit. D’altra banda, s’estrena el "Biocircuit", un circuit cronometrat que guia als usuaris de forma automàtica per les estacions sense temps d'espera. També s’ha estrenat un nou espai de pes lliure i una nova àrea de força guiada.A més, el club ha posat en marxa una app que permetrà als usuaris reservar l'accés al centre i la seva plaça a les activitats dirigides per poder registrar i analitzar els entrenaments. Per tal d'incentivar les inscripcions, el Caldea aplicarà un descompte en les noves matrícules.