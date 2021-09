Arrenquen les activitats esportives a Encamp i al Pas de la Casa

Actualitzada 10/09/2021 a les 12:14

El comú d'Encamp engega el 20 de setembre el programa d'activitats esportives a Encamp i al Pas de la Casa dirigides a infants, joves, adults i gent gran, amb una oferta més ample que l'any passat. Les activitats aquàtiques a Encamp, en canvi, començaran en funció de les obres de millora de les piscines cobertes del Complex.El conseller de Joventut, Esports i Via Pública, Xavier Fernàndez, ha explicat que se segueix potenciant l'oferta esportiva "amb algunes novetats com els escacs, el mini golf i ioga per a infants que se sumen a les activitats consolidades sumant més de 350 hores setmanals d'oferta esportiva per a totes les edats". El conseller ha aprofitat per agraïr als clubs esportius de la parròquia la seva tasca i que els seguiran "donant suport per la seva implicació".Les inscripcions es poden realitzar a partir d'avui a través del web del comú d'Encamp.