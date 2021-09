Actualitzada 09/09/2021 a les 06:37

Un accident a la rotonda de sortida d’Escaldes-Engordany en direcció Encamp entre dos vehicles va provocar danys materials, però per sort no hi va haver ferits. La policia va desplaçar-se juntament amb els bombers i el servei de circulació comunal ahir al matí al lloc dels fets per atendre l’incident, les causes del qual encara s’estan investigant.