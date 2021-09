Talls a l'avinguda d'Enclar per enquitranar

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:33

Avui de deu del matí a dotze del migdia no es podrà circular per l’avinguda d’Enclar en el tram entre l’Espai Columba i la rambla de la Margineda per treballs d’enquitranament. La circulació es desviarà per la general 1. Les obres s’interrompran per Meritxell i per l’inici de curs i es reprendran dijous a la nit a dos quarts de nou fins a les cinc de la matinada.