Encamp celebra l'últim mercat d'estiu

Actualitzada 07/09/2021 a les 16:44

Encamp celebra aquest cap de setmana l'últim mercat d'estiu a la plaça de Sant Miquel amb parades d'artesans i comerç local i música per amenitzar les compres. Les activitats de la quarta entrega de la proposta durant aquest estiu començen divendres amb l'obertura de parades fins a les 19 hores quan actuarà Black Thursday i dissabte a la mateixa hora serà el torn per a Punkers Love the 80s, segons ha anunciat el comú. El mercat es tancarà diumenge a les set de la tarda.Els Mercats d'estiu a la plaça es van estrenar l'any passat per impulsar l'economia d'Encamp i el comú destaca que la primera edició "va ser molt ben valorada, tant pels veïns com pels comerciants i restauradors" i per això s'ha repetit la iniciativa aquest estiu amb dos caps de setmana de mercat al Pas de la Casa i dos a Encamp.El comú encampadà ha posat a la venda avui les entrades per assistir a l'obra La tercera onada que representarà la Jove Companyia Nacional el 26 de setembre a les 18 hores a la Sala de Festes del Complex. Les entrades es poden adquirir a la web del comú per gaudir del segon espectacle del cicle de teatre que acull la parròquia per ampliar l'oferta cultural i donar suport a la producció del Principat.