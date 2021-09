Cap de setmana familiar ple d'activitats i música

Actualitzada 07/09/2021 a les 14:29

El comú d'Escaldes-Engordany ha posat en marxa la setena edició del Petit Cap de Setmana, un cap de setmana festiu i educatiu amb un gran nombre d'activitats gratuïtes que les famílies podran compartir i que pretén celebrar el final de la temporada estival i l’inici del curs escolar. Des del Departament de Cultura expliquen que "hem treballat un programa molt divertit on els infants podran gaudir de tot un ventall de tallers, concerts i espectacles per descobrir en família tot allò que pot aportar la música".Les activitats començaran el dissabte 11 de setembre i s'allargaran fins diumenge 12. Totes les activitats són gratuïtes i tenen aforament limitat per complir amb les recomanacions sanitàries.