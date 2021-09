Reparada la fuita d'aigua al Pas de la Casa provocada pel trencament d'una canonada

Actualitzada 04/09/2021 a les 06:30

La fuita d’aigua ocasionada dijous al Pas de la Casa pel trencament d’una canonada ja està reparada, segons van informar ahir fonts del comú. Els serveis comunals d’Encamp van treballar durant tota la nit per solucionar l’incident i restablir el subministrament.La circulació al carrer d’accés a la plaça Copríncep ja està oberta i, per precaució, la zona d’aparcament romandrà tancada “fins a nou avís”, va destacar la corporació. Pel que fa a l’accés nord del carrer Sant Jordi, presentarà restriccions temporals de pas “per seguretat”.La cònsol major encampadana, Laura Mas, es va desplaçar ahir a la tarda fins al lloc dels fets per fer-se càrrec de la situació de primera mà i comprovar l’afectació del trencament de la canonada, que va provocar una esllavissada d’aigua i fang al carrer Sant Jordi.