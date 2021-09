Escaldes denuncia l'incivisme als berenadors

Actualitzada 04/09/2021 a les 17:09

☝ Hem reobert els berenadors i barbacoes per al gaudi de la gent.



✅ Sí a la gent responsable i respectuosa amb l'entorn i les instal·lacions.



❌ NO als incívics, bruts i irresponsables que embruten i malmeten espais que són de tots!!!#úsresponsable #stopincivisme #proubruts pic.twitter.com/hDwrRsHPvo — Escaldes-Engordany (@comuee) September 4, 2021

El comú d'Escaldes-Engordany va anunciar que reobria els berenadors fa uns dies davant la millora de la meteorologia. De fet, el servei de Protecció Civil va informar ahir de la reobertura de quasi tots els berenadors del país, que havien romàs tancats per l'alt perill d'incendi. Les pluges d'aquesta setmana i les previsions meteorològiques dels pròxims dies han propiciat que s'alleugi el nivell de perill d'incendi, situació que ha fet decidir els responsables tornar a posar els berenadors al servei del públic.Tanmateix, en les primeres jornades de la reobertura ja s'han trobat amb actes incívics que l'ens comunal escaldenc ha denunciat a través de les xarxes socials. "Hem reobert els berenadors i barbacoes per al gaudi de la gent. Sí a la gent responsable i respectuosa amb l'entorn i les instal·lacions. NO als incívics, bruts i irresponsables que embruten i malmeten espais que són de tots!!!", manifesten a les seves xarxes on s'hi adjunta un vídeo de què s'hi han trobat.