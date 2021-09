Actualitzada 04/09/2021 a les 11:06

El comú no decidirà què fa amb les sales de vetlla d’Andorra la Vella fins, com a mínim, el començament del 2022. Segons van explicar ahir al Diari fonts de la corporació comunal, l’equip de govern “obre un període de reflexió” i “es dona de marge fins a final d’any” per prendre una decisió sobre el futur de les instal·lacions, ubicades a les antigues dependències del servei de circulació comunal. Les sales de vetlla de la capital van néixer el juliol del 2014 com un equipament de caràcter provisional per donar servei arran del tancament del tanatori de l’hospital i mentre encara no es construïa el nou tanatori nacional, inaugurat aquest any.El factor que determinarà la decisió del comú és l’evolució de la demanda de serveis de tanatori al Principat. “Cal tenir en compte [...] que s’ha produït un canvi d’hàbits molt important i la demanda en general és inferior”, apunten fonts de la corporació. Arran de la pandèmia, assenyalen, “alguna gent declina fer la vetlla del difunt o n’escurça la durada a un matí o una tarda”. El Diari va posar-se en contacte ahir amb els responsables de la funerària Pompes Fúnebres de les Valls, que van confirmar que la crisi sanitària ha tingut un impacte significatiu en el sector. “Ha baixat la demanda de vetlles. Hem estat un any sense fer-ne i això ha fet que ara hi hagi famílies que s’ho repensin o que demanin un servei d’una durada més curta”, van assenyalar aquestes fonts.Tot i que de moment aquest canvi sembla que es consolidarà, el comú és prudent: “Els propers mesos s’observarà la tendència i aleshores es prendrà la decisió pertinent.”Si el comú decidís finalment fer canvis a les instal·lacions, no seria la primera vegada que el futur d’aquest espai es replanteja. El març de l’any passat, just abans de l’esclat de la pandèmia al Principat, l’equip de govern comunal va anunciar que doblaria l’espai de les sales de vetlla i hi faria diverses obres de millora per fer-les més còmodes per als usuaris. Tot i la voluntat del comú, el projecte arquitectònic no es va arribar a presentar ni tampoc no va fer-se un concurs perquè les empreses constructores hi poguessin presentar les seves ofertes. La crisi de la Covid-19 va fer aturar els plans de la corpo­ració.