El comú convoca una reunió de poble per al 9 de setembre

Actualitzada 03/09/2021 a les 11:59

El comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat per a dijous 9 de setembre a les vuit del vespre una reunió de poble en la qual els cònsols de la parròquia, Rosa Gili i Joaquim Dolsa, exposaran diferents temes de la gestió comunal, entre els quals el més destacat serà, segons van informar ahir fonts de la corporació en un comunicat, l’actuació sobre les separatives d’aigües residuals i pluvials de Fiter i Rossell, amb la corresponent pavimentació i embelliment del carrer, que és previst que comenci aquest mateix mes. L’obra, una de les més importants que farà el comú aquest any, va ser adjudicada al maig per 1.668.765 euros a l’UTE Copsa-Locubsa.Així, la reunió de poble es durà a terme a la sala Prat del Roure i serà en format obert i presencial, podent assistir-hi tothom que ho desitgi fins a un aforament màxim de 175 persones, amb registre de dades a l’entrada, mascareta obligatòria al llarg de tot l’acte, gel hidroalcohòlic obligatori i distància de seguretat, d’acord amb les consignes del ministeri de Salut.Tal com apunta el comunicat del comú, el públic assistent a la reunió de poble gaudirà de la possibilitat d’intervenir activament en l’acte, fent preguntes i aportant opinions sobre els assumptes tractats. Com a complement, la reunió de poble es podrà seguir també en directe el mateix dia, a través de l’enllaç que es trobarà penjat a la web oficial del comú (www.e-e.ad).