L'ONCA oferirà 26 concerts del 12 de juliol al 27 d'agost

Actualitzada 05/07/2021 a les 11:32

La Fundació ONCA tornarà a omplir les places i els carrers d’arreu del país amb la segona edició del cicle d’estiu nomenat ON-CARRER. Sota el lema 'La música surt al carrer', un total de 26 grups actuaran per totes les parròquies entre el dilluns 12 de juliol i el divendres 27 d’agost. De cara a aquesta edició, es repetirà format amb un caire "casual" evitant la concentració de públic i afavorint la "sorpresa" de trobar-se la música pels carrers.Totes les actuacions es presentaran en format acústic amb gèneres musicals diferents, com la clàssica, el jazz, la música electrònica, la cançó d’autor, el blues, el swing o la música tradicional. Teresa Areny, cap de Producció de la Fundació ONCA, ha assegurat que "aquesta segona edició del cicle d’estiu ens encoratja a continuar treballant pels artistes del país, havent rebut de nou, un gran nombre de propostes diverses i interessants. Alguns dels artistes ja es varen estrenar l’any passat, però d’altres, s’hi han afegit enguany fet que ens enorgulleix. La complicitat dels departaments de cultura dels comuns del Principat és vital per continuar treballant per la cultura andorrana i en aquest sentit, des de la Fundació ONCA, agraïm la seva estreta col·laboració. El cicle és el fruit d’un joc a tres bandes: artistes, parròquies i Fundació ONCA".