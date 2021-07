La comissió de festes va decidir finalitzar una hora abans l’actuació del DJ a causa de les aglomeracions i l’incompliment de les mesures

El comú i els membres de la comissió de festes del Roser d’Ordino han decidit suspendre els actes nocturns davant del descontrol entre els participants que es va viure dissabte al recinte on se celebrava l’actuació del DJ Montalvo. Segons van informar, l’organització de la festa va decidir suspendre el concert una hora abans del previst, a mitjanit, a causa de la gran afluència de gent que volia participar en la celebració i la impossibilitat per part dels agents de seguretat de fer complir les mesures establertes des del ministeri de Salut per evitar la propagació del coronavirus entre els

#1 Ciutadana

(05/07/21 06:46)