Cues de dos quilòmetres per poder entrar al país

Actualitzada 04/07/2021 a les 06:33

L’arribada de turistes el primer cap de setmana de juliol va generar ahir al matí retencions de més de dos quilòmetres per accedir al Principat per la frontera hispanoandorrana. A més, des de Mobilitat van informar que al llarg de la jornada es va registrar trànsit dens entre Sant Julià i la Massana per la celebració de la Cursa Triatló Ironman 70.3 Andorra.