'Ssspaaactacular', la nova campanya de Caldea

Actualitzada 03/07/2021 a les 06:42

Caldea ha iniciat una campanya de promoció per arribar a mercats de proximitat amb el lema Ssspaaactacular per transmetre el missatge que és un espai “per viure experiències noves i úniques”. El termolúdic destaca que el complex és “un spa que no té res a veure amb un spa” i que l’oferta va més enllà de la singularitat de les aigües termals.