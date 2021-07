La consellera Aché desconfia de la promesa de beneficis a mitjà termini i es mostra reticent a mantenir l’aposta pel “turisme de masses”

La consellera de la minoria del comú de Sant Julià Maria Àngels Anché dubta de la viabilitat del nou projecte per a Naturland. Els membres de Desperta Laurèdia comparteixen la necessitat de reorientar el rumb del parc i coincideixen amb algunes de les activitats que la direcció hi vol dur a terme, però desconfien que els canvis que s’han anunciat aportin beneficis en un període de temps de cinc anys, tal com va afirmar el director general de Naturland, Xabier Ajona, durant la presen­tació.



La consellera comunal també va emfatitzar la dificultat de fer previsions en “un context social i econòmic