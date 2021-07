La corporació crearà dues zones d’aparcament, que sumaran gairebé 300 places noves

El comú farà una prova pilot durant el primer trimestre de l’any vinent per descongestionar el trànsit a la capital i incentivar l’ús del transport públic. La corporació estudia posar en marxa uns busos llançadora que transportin els ciutadans dels dos aparcaments comunals que s’habilitaran a la zona fronterera entre Andorra la Vella i Santa Coloma al centre de la capital.

La cònsol major, Conxita Marsol, va assegurar que els preus, tant del bus llançadora com dels aparcaments, seran “molt atractius” per als usuaris. Tot i que el projecte encara s’ha d’acabar de definir, el comú preveu crear dos abonaments per

#4 Pere

(02/07/21 08:12)



#3 Gundeu

(02/07/21 08:08)



#2 Anonim

(02/07/21 07:21)



#1 Jo

(02/07/21 07:11)