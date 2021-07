Caldea estrena la campanya 'Ssspaaactacular'

Actualitzada 02/07/2021 a les 11:48

Caldea ha iniciat una campanya de promoció a mitjans estrangers i en formats digitals per arribar a mercats de proximitat amb el lema 'Ssspaaactacular' per trametre el missatge que és un espai "per viure experiències noves i úniques", segons informa en un comunicat. El termolúdic destaca en la nova campanya d'estiu que el complex és "un spa que no té res a veure amb un spa" i que l'oferta va més enllà de la singularitat de les aigües termals.El centre ha recuperat la plena operativitat després de funcionar de manera parcial per les restriccions de la pandèmia i torna a tenir com a principal atractiu la llacuna panoràmica exterior que sobrevola el riu. L'únic espai que restava tancat era el de Caldea Likids per a infants de 3 a 8 anys que estarà obert a partir de demà.