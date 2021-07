Ordino aprova l'adaptació d'un vial per accedir a Grifols

Actualitzada 01/07/2021 a les 13:35

El comú d'Ordino ha aprovat l'ajustament d'un vial a la CG-3 per accedir al centre de recerca immunològica que Grifols construirà als terrenys del Prat de la Farga de Casa Rossell i la declaració de la instal·lació com a projecte d'interès nacional. Ho han fet durant la sessió de consell que ha tingut aquest matí a la parròquia, en la qual la consellera de la minoria de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha demanat informació a la majoria sobre tres punts que figuren al projecte i que "considerem que la corporació hauria de supervisar". Així doncs, ha destacat la partida anual d'un milió d'euros que es destinaria a la construcció d'un viver per al centre, la qual "ens sembla estranya". "Estem a favor que es treballi amb rates per tirar endavant les investigacions envers la salut i les malalties, però considerem que hi ha animals que la partida és molt gran per només acollir-hi rosegadors", ha dit.La consellera també ha demanat per la potència elèctrica que requereix la infraestructura, 800 kW, tot posant en relleu que actualment el pla d'urbanístic d'Ordino limita a 20 kW la potència per a ús industrial. I ha fet incís en quins gasos generarà el centre, matisant que al projecte hi ha una partida per adequar la sortida dels mateixos a l'exterior.El conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha reiterat les seves reticències amb el projecte d'instal·lació posant en relleu que "manca informació" i que considera que no s'ha explicat a la població que és "realment el que es farà al centre d'immunologia". També ha recordat que no hi ha un pla de negoci darrere del projecte i que "si algun dia s'escapa un virus, ens veurem immersos en greu problema". Per cloure, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha refermat la confiança del comú amb el Govern i amb la companyia internacional i ha exposat que la instal·lació de Grifols al país crearà llocs de treball per la gent del poble i d'Andorra. A més, ha asseverat que "puc dir que no he rebut cap imput negatiu de la població en referència a l'arribada de l'empresa a la parròquia, ans al contrari".