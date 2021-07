Naturland vol consolidar-se com el centre d'activitats a l'aire lliure del Pirineu

Actualitzada 01/07/2021 a les 13:23

Consolidar-se com "el centre d'activitats outdoor dels Pirineus". Aquest és l'objectiu principal del nou projecte de Naturland, que el seu director general, Xabier Ajona, ha presentat avui al matí en roda de premsa al restaurant El Foc, situat a la cota 1.600 de l'ecoparc lauredià. "Intentem fugir del concepte de parc d'atraccions", ha remarcat Ajona.

Per assolir aquesta fita Naturland inicia una nova etapa amb un canvi de marca, una política de comunicació més ambiciosa que li permeti projectar el projecte tant a fora com a dins del país i un reordenament general de les activitats. Ajona ha admès que la imatge de l'ecoparc estava "deteriorada" i que fins ara no disposava d'un programa d'activitats "clar, definit i estructurat". El director general, a més, ha reconegut que el parc desaprofitava recursos i tenia una oferta inflexible, pensada només per visitar el parc un dia.

Ajona ha destacar que a la cota 1.600 es faran activitats de muntanya assistides que "reprodueixen en un context segur les emocions que podem viure a la natura", mentre que la cota 2.000 es reservarà per als esports "més tradicionals", com ara l'esquí de fons, les raquetes i el senderisme.

Per a aquesta temporada d'estiu, el parc presenta diverses novetats. A la cota 1.600, Naturland ha posat en marxa un circuit de swincar, uns vehicles elèctrics amb tracció a les quatre rodes que permeten desplaçar-se amb facilitat en terrenys molt difícils i dos circuits, un de motocicletes elèctriques i un altre de buggis, en què també poden participar els més petits. A més, també es potenciarà l'alberg, que Naturland vol convertir en l'allotjament de referència per als visitants del parc.

A la cota 2.000, s'ha creat el Naturlandbike Center, un espai per a bicicletes amb cinc circuits i més de 30 quilòmetres de recorregut, un centre eqüestre i una botiga amb marxandatge propi i material per practicar esports de muntanya, com ara BTT i senderisme.