Es convoquen 13 places de monitor de lleure

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:57

El comú ha convocat un concurs de mobilitat interna per cobrir 13 places de monitors per a l’esplai de mitja jornada com a treballadors públics indefinits, tal com va fer públic ahir el BOPA. El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 9 de juliol a les dotze del migdia.