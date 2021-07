Encamp incorpora 74 eventuals d'estiu

Actualitzada 01/07/2021 a les 15:28

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha donat la benvinguda aquest matí al primer grup dels 74 estudiants que treballaran al comú com a eventuals aquest estiu. Els joves tindran la primera oportunitat en el món laboral fent tasques de reforç en diferent serveis.Els eventuals han rebut a primera hora una sessió informativa de seguretat i salut en el treball després d'escoltar les paraules d'agraïment de la cònsol major que per compaginar aquest estiu feina i vacances. Laura Mas ha afirmat que "valorem molt positivament tot el talent i vitalitat que aporteu als diferents serveis comunals".El programa de joves per acumular experiència professional i generar uns ingressos es desenvolupa fa anys al comú i serveix per augmentar el personal en serveis d'atenció turística i les activitats per a joves i infants durant els mesos d'estiu, segons destaca el comú en un comunicat.