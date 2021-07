Canillo farà un estudi sobre els turistes de la parròquia durant l'estiu

Actualitzada 01/07/2021 a les 09:56

El comú de Canillo ha fet pública la convocatòria per un concurs públic nacional en caràcter d’urgència, per a la contractació d’un estudi de mercat sobre els turistes de la parròquia durant aquest estiu, per acord de la Junta de Govern del Comú de Canillo, reunida en sessió de data 30 de juny i així ho va publicar al BOPA extra d'ahir dimecres 30 de juny.

Els interessats a participar al concurs, poden retirar la documentació escaient, després del pagament del preu públic corresponent, al Servei de Tràmits d’aquest comú o pàgina web del comú de Canillo amb el certificat electrònic del Govern d’Andorra. Les ofertes hauran de ser lliurades en sobres tancats i lacrats abans de les 12 hores del dia 13 de juliol de 2021. L’obertura de plecs es realitzarà el dia 14 de juliol de 2021 a les 12 hores de forma telemàtica i s’avisarà als licitadors mitjançant correu electrònic.