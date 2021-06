Actualitzada 30/06/2021 a les 07:03

Avui i demà quedarà tallada la Baixada del Molí, entre el Poliesportiu d’Andorra i la rotonda de la Comella, des de les nou del vespre fins a les sis del matí, per treballs d’enquitranament. En aquesta franja horària no es podrà accedir a l’esmentada via pels carrers adjacents, carrer de Tobira, el de Prat de la Creu i el carrer de la Grau.