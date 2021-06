Ordino adjudica l'ocupació de terreny públic per l'explotació d'abelles

Actualitzada 30/06/2021 a les 08:58

El comú d'Ordino ha fet públic l'adjudicació del concurs amb caràcter d'urgència per l'autorització d'ocupació temporal de terreny públic per l’explotació d’arnes a la parròquia per acord de la Junta de Govern reunida en sessió de data 21 de juny de 2021, segons ha publicat el BOPA d'aquest dimecres. En concret, l'autorització de l'ocupació és temporal i es tracta de la parcel·la número 1 del plec, situada a la zona del Castellar, per col·locar un màxim de 14 arnes i la parcel·la número 8 del plec, a la zona de Sorteny, per a col·locar un màxim de 7 arnes per l'explotació d'abelles.L'adjudicatari haurà d'abonar el preu públic establert a l’Ordinació de preus públics vigent i el contracte tindrà una durada de sis mesos.