Els Esports d'Estiu +60 incorporen la BTT i una cursa d'obstacles en un entorn natural

El comú d’Escaldes-Engordany va presentar ahir al matí la 4a edició dels Esports d’Estiu +60. La consellera de la Gent Gran, Magda Mata, juntament amb la cap d’Esports, Cyrille Ferrandis, i la monitora de gent gran Vanessa Sánchez van protagonitzar la roda de premsa. Els Esports d’Estiu +60 són un servei adreçat a les persones majors de seixanta anys amb l’objectiu d’apropar-les a l’esport amb activitats físiques, lúdiques i mentals que permeten mantenir les capacitats motrius, augmentar l’autoestima i facilitar les relacions socials. Per a la 4a edició, la corporació escaldenca proposa fins a dotze blocs d’activitats diferents, amb fins a 21 disciplines, com ara excursions, circuits d’habilitats i de destresa, minitennis, BTT i fins i tot una versió adaptada de cursa d’obstacles en entorn natural. Les inscripcions, obertes als majors de 60 anys, es poden fer a la llar de jubilats i tenen un cost de deu euros per cada tres activitats.