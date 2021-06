Animació infantil l'últim dia de festa al Pas

Actualitzada 30/06/2021 a les 07:04

El Pas de la Casa va concloure ahir la festa major del poble, que va començar dilluns amb un seguit d’activitats tant per a petits com també per a grans. Per començar el segon dia de celebracions la companyia La família Gordini va portar a terme una desfilada infantil amb música i balls pels diferents carrers del poble per animar la festa.