Sense peixos ni concurs

Els organitzadors del concurs de pesca a l’estany de les Abelletes han decidit anul·lar-ho perquè Agricultura no ha fet la repoblació de truites.

Aquest estiu els pescadors no tenen on llançar la canya. Després d’un any de forta pandèmia hi havia ganes de tornar a pescar, de tornar a competir en concursos de festes majors, però no serà possible. Els organitzadors s’han trobat que no hi ha peixos, que el ministeri d’Agricultura ha optat per no repoblar de truites els rius i llacs.

El comú d’Encamp va contactar amb Agricultura per a la celebració de concurs de pesca del Pas de la Casa. El ministeri va informar que aquest any no es farà la repoblació de peixos amb la finalitat de festes o concursos