ENSISA hipoteca els edificis de l'aparcament de l'Avet i de l'Abarset per 21,6 milions

Actualitzada 28/06/2021 a les 19:23

El consell de Comú ha aprovat aquesta tarda per unanimitat autoritzar ENSISA a ampliar fins a 24 milions d'euros, tres anys i un interès de l'1,75% la pòlissa de crèdit formalitzada amb Crèdit Andorrà que la societat que gestiona les estacions de Soldeu-el Tarter va aprovar en junta general ordinària l'11 de maig d'aquest any. En garantia d'aquest crèdit, el consell també ha donat llum verda a l'ampliació en 21,6 milions d'euros de la hipoteca sobre la concessió. Concretament, ENSISA ha hipotecat l'edifici de l'aparcament de l'Avet, situat a Soldeu, per 15,8 milions d'euros, i el nou edifici de l'Abarset, per un import de 5,7 milions. El cònsol menor, Marc Casal, ha remarcat que aquesta ampliació de la pòlissa de crèdit és necessària perquè ENSISA pugui afrontar el pagament de les despeses de cara a la temporada d'hivern.