Andorra la Vella engega un espot televisiu per reactivar el turisme d'estiu

El comú d'Andorra la Vella ha reeditat per segon estiu consecutiu, la campanya de televisió "Vine i agafa aire" en català, castellà i francès que es podrà veure des d'avui i durant el juliol a la desconnexió regional per Occitània de France 3, a TV3, Telemadrid, Aragón TV i À punt. Segons l'ens comunal, aquesta acció, que té un cost global de 75.000 euros, es duu a terme per oferir un impuls addicional al teixit comercial i empresarial de la parròquia i contribuir a la reactivació econòmica després de la crisi sanitària de la Covid-19 mirant de donar un impuls a l'arribada de turistes.La peça mostra una parella de visitants a Andorra la Vella, on gaudeixen de la natura, el passeig i les compres després de poder treure's la mascareta a l'aire lliure i agafar oxigen. La campanya es concep com una nova mesura per acompanyarels negocis d'Andorra la Vella i ser un complement a la campanya genèrica d'Andorra Turisme.