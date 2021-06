Torna l'Encamp de Gresca a la plaça dels Arínsols a càrrec de l'Esbart Sant Romà

Actualitzada 27/06/2021 a les 06:55

Encamp viu un cap de setmana ple de celebracions gràcies a la recuperació presencial de la Festa del Poble després d’un any d’aturada. Jocs infantils aquàtics, actuacions musicals i la interpretació de l’Encamp de Gresca, a càrrec de l’Esbart Sant Romà, són les ofertes que configuren el programa d’aquest any. De fet, el ball tradicional és el segon any que s’interpreta a la plaça dels Arínsols després de presentar-lo oficialment el 2019, ja que l’any passat, a causa de la pandèmia, va haver-se de passar al format telemàtic. Malgrat que la cònsol major, Laura Mas, va felicitar-se perquè aquesta és la primera festa popular de la parròquia amb una programació “més similar a l’habitual”, els integrants de l’Esbart Sant Romà no van poder treure a ballar enguany la ciutadania i autoritats per cloure la seva actuació per tal de donar compliment a les mesures Covid.