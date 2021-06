Neix l'Alpha Space per oferir un oci alternatiu als joves

Actualitzada 26/06/2021 a les 06:46

Amb l’objectiu d’oferir “una proposta d’oci alternatiu” als joves d’entre 18 i 29 anys, el comú d’Escaldes-Engordany organitza avui la primera edició de l’Alpha Space, una iniciativa centrada en la cultura urbana. Així, al llarg del dia, els joves podran gaudir d’un conjunt de tallers en què podran veure “les noves tendències urbanes” i també tenir contacte entre ells i, alhora, apropar-se a l’Espai Jovent, tal com van explicar el conseller de Joventut del comú, Joao Lima, i l’educadora de carrer Suray Fernández. Tant Fernández com Lima van destacar que durant la pandèmia han anat sorgint “conflictes” que es volen solucionar fomentant que les diferents “tribus” de joves puguin tenir el seu espai i que alhora interaccionin.Pel que fa a l’Alpha Space d’aquest dissabte, els joves podran gaudir al Prat del Roure, entre les 12 del migdia i les 10 de la nit, de diferents tallers en què el món del tatuatge serà el protagonista. Així, hi haurà tatuadors professionals que explicaran la seva feina i també un taller de pell sintètica perquè els joves puguin tenir contacte amb aquest sector, entre altres activitats.