Gresca i diversió durant el retorn de la festa d'Encamp

Després d'un any de parèntesi per la pandèmia, la Festa del Poble es torna a celebrar a Encamp estant condicionada per les mesures sanitàries tot i que, afortunadament, recuperant part de la normalitat. La celebració va donar el seu tret de sortida ahir concert de The Soundsets Band a la plaça de Sant Miquel.Des del matí d'aquest dissabte, estan tenint lloc jocs infantils, activitats aquàtiques i actuacions com les de l'Encamp de Gresca o l'Esbart Sant Romà com a protagonistes de la festa major. A més, aquest any l'acte estrella de la celebració és el concert de La Pegatina, a les 22 hores. Un conjunt d'activitats que es converteixen en una aposta forta per a la celebració de la parròquia.