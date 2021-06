El comú aporta 500.000 euros més a EMAP per pagar deutes a proveïdors

Les injeccions de diners al domini esquiable enfilen el dèficit trimestral a 1,8 milions

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí concedir un suplement de crèdit per un import de 500.000 euros a EMAP. El conseller de Finances, Jordi Areny, va explicar que aquesta partida satisfà les necessitats de tresoreria de la societat titular de les estacions d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal arran de la caiguda dels ingressos per la pandèmia.



Areny va detallar que el suplement de crèdit servirà per pagar deutes a proveïdors i no farà augmentar l’endeutament comunal perquè es finançarà mitjançant una disminució del romanent de tresoreria. El conseller de Finances va assegurar que el comú no